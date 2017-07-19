Auto: Anfia, positivo il mercato a febbraio per autocarri e autobus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Nei primi due mesi del 2026 si contano 5.013 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 3,8% in piu' rispetto al primo bimestre 2025, e 2.391 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+9,1% rispetto a gennaio-febbraio 2025), cosi' ripartiti: 226 rimorchi (-2,6%) e 2.165 semirimorchi (+10,5%). Per gli autocarri, a gennaio-febbraio 2026 tutte e quattro le aree geografiche registrano una crescita: +8,6% le regioni del Centro, +6,9% il Nord-Est (+11,8%), +1,3% l'area Sud e Isole e +0,6% il Nord-Ovest. Per classi di peso, nei primi due mesi dell'anno mantengono una variazione positiva i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (+30,3%), seguiti dai veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate (+16,9%) e dai veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (+4%). In flessione, invece, i veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-20,9%) e i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-17,1%). Nel primo bimestre dell'anno 2026, gli autocarri rigidi registrano un calo del 2,9%, mentre i trattori stradali chiudono a +10,3%. Nello stesso periodo, incrementano i veicoli da cantiere (+13,1%) e i veicoli stradali (+2,7%). Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi due mesi del 2026 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dello 0,8% (era dell'1,6% a gennaio-febbraio 2025), per un totale di 41 unita', mentre gli autocarri elettrici, ibridi benzina/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano l'1,5% del totale (l'1,3% a gennaio-febbraio 2025). In riferimento ai veicoli trainati, nel primo bimestre dell'anno si confermano in crescita tre aree geografiche su quattro: +25,3% le regioni del Nord-Ovest, +15,1% il Centro e +4,7% il Nord-Est +8,9%. In calo l'area del Sud e Isole (-0,8%). Le marche estere totalizzano 1.403 libretti di circolazione (+16,3%); variazione lievemente positiva anche per le marche nazionali (+0,2%), con 987 libretti.

Nei primi due mesi del 2026, i libretti di autobus rilasciati sono 1.219 (+19,4% rispetto a gennaio-febbraio 2025). Nel bimestre registrano una variazione positiva i minibus (+40,7%), gli autobus adibiti al TPL (+31,2%) e gli autobus e midibus turistici (+4,5%), mentre calano gli scuolabus (-23,5%). Secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati a gas e' del 5,2% a gennaio-febbraio 2026 (era del 22,6% nello stesso periodo del 2025), mentre gli elettrici, ibridi metano/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 27,4% (26% nei primi due mesi del 2025). A livello territoriale, infine, nel primo bimestre dell'anno le immatricolazioni registrano una crescita a tripla cifra nel Nord-Est (+122,5%) e a doppia cifra nelle regioni del Centro (+62,7%) e del Nord-Ovest (+24,2%), mentre riportano un calo nell'area Sud e Isole (-49%).

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(RADIOCOR) 14-03-26 10:48:35 (0183) 5 NNNN