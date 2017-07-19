Dati
            Notizie Radiocor

            Auto: Anfia, Bonollo (Pininfarina) presidente del Gruppo Car Design & Engineering

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Business Unit Mobility di Pininfarina, e' stato nominato presidente del Gruppo Car Design & Engineering di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). Giuseppe Bonollo succede a Silvio Angori, a cui vanno i ringraziamenti di Anfia e delle aziende associate per il costante impegno e la dedizione mostrati nel tenere alta la visibilita' e valorizzare le competenze e l'unicita' di questo specifico comparto della filiera automotive italiana, dando un significativo contributo allo sviluppo delle attivita' e alla proposta di nuove iniziative.

            'Assumo con grande senso di responsabilita' - e ne sono onorato - la presidenza del Gruppo Car Design & Engineering di Anfia, e ringrazio gli associati per la fiducia accordatami. Le competenze di tutta la filiera riunita in Anfia, e segnatamente del Gruppo Car Design & Engineering, riconosciute nel mondo per la loro eccellenza, sono uno sprone a rafforzare ulteriormente la visione sistemica, contribuendo in modo concreto alla competitivita' dell'industria automotive italiana. Creativita', innovazione, e soluzioni tecnologiche sostenibili ma al contempo flessibili, oggi piu' che mai servono, in una fase complessa e di profonda transizione per il settore automotive', ha dichiarato Giuseppe Bonollo.

            Com-Fla-

            (RADIOCOR) 01-02-26 15:09:37 (0344) 5 NNNN

              
            Pininfarina Spa 0,814 +0,00 17.35.25 0,814 0,826 0,814


