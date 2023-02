Auto: Anfia, apertura 2023 positiva, incentivi risorsa importante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - 'Apertura positiva del 2023 per il mercato dell'auto (+19%) - che fa seguito ai rialzi a doppia cifra registrati negli ultimi tre mesi del 2022 - anche grazie ad un giorno lavorativo in piu' rispetto a gennaio 2022 (21 giorni lavorativi contro 20) e al confronto con un primo mese del 2022 in pesante ribasso (-19,7%)'. Lo afferma Paolo Scudieri, presidente di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) commentando i dati auto di gennaio. 'Gli incentivi attualmente in vigore rappresentano una risorsa importante che speriamo, nei prossimi mesi, possa risollevare almeno in parte le vendite di vetture a zero e a basse emissioni. Come previsto, la fascia di incentivazione delle auto con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km e' quella che conta il maggior numero di prenotazioni e risulta gia' in esaurimento (con un residuo minore del 25% del fondo). Sarebbe utile per favorire il rinnovo del circolante in ottica green, a nostro avviso, reinvestire le risorse avanzate dalla campagna di incentivazione 2022 in quest'ultima fascia e nella fascia 0-20 g/km di CO2 degli incentivi 2023', aggiunge Scudieri.

