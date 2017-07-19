Auto: Anfia, a marzo positivo il mercato di autocarri, trainati e autobus

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Positivo a marzo in Italia il mercato di autocarri, veicoli trainati e autobus. Secondo i dati Anfia, a marzo 2026 sono stati rilasciati 2.536 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+12,5% rispetto a marzo 2025) e 1.270 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+8,2%), suddivisi in 108 rimorchi (+16,1%) e 1.162 semirimorchi (+7,5%). Per quanto riguarda il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg, a marzo 2026 si registrano 585 nuove unita', con un incremento del 35,4% rispetto a marzo 2025. Nel terzo mese dell'anno tutti e quattro i comparti si confermano in crescita a doppia cifra: +49,3% gli autobus adibiti al TPL, +22,2% gli autobus e midibus turistici, +21,7% i minibus e +21,4% gli scuolabus.

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:52:39 (0321) 5 NNNN