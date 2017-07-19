Auto: Anfia, a marzo positivo il mercato di autocarri, trainati e autobus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Nei primi tre mesi del 2026 si contano 7.545 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 6,5% in piu' rispetto al primo trimestre 2025, e 3.662 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+8,8% rispetto a gennaio-marzo 2025), cosi' ripartiti: 334 rimorchi (+2,8%) e 3.328 semirimorchi (+9,5%). Nel trimestre, i libretti di autobus rilasciati sono 1.804 (+24,2% rispetto a gennaio-marzo 2025). Nel dettaglio, registrano una variazione positiva gli autobus adibiti al Tpl (+36,3%), i minibus (+33,5%) e gli autobus e midibus turistici (+9,9%), mentre calano gli scuolabus (-11,8%).

In particolare, specifica l'Anfia, secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati a gas e' del 7% a gennaio-marzo 2026 (era del 22% nello stesso periodo del 2025), mentre gli elettrici, ibridi metano/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 28,8% (22,3% nei primi tre mesi del 2025). A livello territoriale, infine, nel primo trimestre dell'anno le immatricolazioni registrano una crescita a tripla cifra nel Nord-Est (+105,8%) e a doppia cifra nelle regioni del Nord-Ovest (+69,1%) e del Centro (+34,5%), mentre riportano un calo a doppia cifra nell'area Sud e Isole (-30,8%).

Per quanto riguarda gli autocarri, a gennaio-marzo 2026 tutte e quattro le aree geografiche registrano una crescita: +10% le regioni del Centro, +8,1% il Nord-Est, +6,4% il Nord-Ovest e +3% l'area Sud e Isole. Per classi di peso, nei primi tre mesi dell'anno mantengono una variazione positiva i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (+32,3%), seguiti dai veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (+8,2%). In flessione, invece, i veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-23,8%), i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-22,2%) e i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate (-10,6%).

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:53:35 (0323) 5 NNNN