Auto: Anfia, a maggio forti cali per le vendite di autocarri e autobus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - Nei primi cinque mesi del 2025 si contano 12.000 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 9,9% in meno rispetto ai primi cinque mesi del 2024, e 6.437 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+12,6% rispetto a gennaio-maggio 2024), cosi' ripartiti: 584 rimorchi (+1,4%) e 5.853 semirimorchi (+13,8%). Per gli autocarri, nei primi cinque mesi del 2025 tutte e quattro le aree geografiche registrano nuovamente una variazione negativa: -15,1% il Nord-Est, -10,5% l'area Sud e Isole, -7,5% le regioni del Centro e -5,4% il Nord-Ovest. Per classi di peso, a gennaio-maggio 2025 mantengono segno positivo soltanto i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate, in rialzo a tripla cifra (+141,5%). Registrano invece una flessione a doppia cifra i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (-20,6%) e i veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (-11,6%), seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-7,7%) e dai veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-6,2%).

Nei primi cinque mesi del 2025, gli autocarri rigidi rimangono stabili (+0%), mentre i trattori stradali chiudono a -18,7%. Nello stesso periodo, calano i veicoli da cantiere (-9,6%) e registrano una variazione negativa anche i veicoli stradali (-10%). Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi cinque mesi dell'anno la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1,6% (era del 2% a gennaio-maggio 2024), per un totale di 199 unita', mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2,9% del totale (lo 0,8% a gennaio-maggio 2024). In riferimento ai veicoli trainati, nei primi cinque mesi del 2025 si confermano in crescita le regioni del Nord-Est (+23,7%), il Nord-Ovest (+16,9%) e l'area del Sud e Isole (+10%), mentre resta in flessione il Centro (-5,6%).Le marche estere totalizzano 3.632 libretti di circolazione nel mese (+13,4%); variazione positiva anche per le marche nazionali (+11,5%), con 2.805 libretti.

Per quanto riguarda gli autobus, nei primi cinque mesi del 2025, i libretti rilasciati sono 2.232 (-19,4% rispetto a gennaio-maggio 2024). Nel cumulato si mantengono positivi soltanto gli autobus e midibus turistici (+23,2%), mentre calano i minibus (-34%), gli autobus adibiti al Tpl (-28,2%) e gli scuolabus (-0,9%). Secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati gas e' del 20,9% a gennaio-maggio 2025 (contro il 18,6% dei primi cinque mesi del 2024), mentre gli elettrici, ibridi gasolio/elettrico e ibridi metano/elettrico rappresentano il 24,1% (21,4% a gennaio-maggio 2024). A livello territoriale, infine, nei primi cinque mesi del 2025 le immatricolazioni registrano una lieve crescita nelle regioni del Centro (+2,4%), mentre calano a doppia cifra nel Nord-Ovest (-35,8%) e nel Sud e Isole (-28,8%), e, in misura minore, nel Nord-Est (-1%).

