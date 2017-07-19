Auto: Anfia, a giugno tornano a crescere autocarri e veicoli trainati, bene i bus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Nei primi sei mesi del 2026 si contano 15.002 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 4% in piu' rispetto a gennaio-giugno 2025, e 7.798 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+1,5% rispetto a gennaio-giugno 2025), cosi' ripartiti: 680 rimorchi (-7,1%) e 7.118 semirimorchi (+2,4%). Per gli autocarri, a gennaio-giugno 2026 tutte e quattro le aree geografiche registrano una crescita: il Nord-Est a doppia cifra (+11,6%), mentre l'incremento e' piu' contenuto nell'area Sud e Isole (+2,5%), nel Nord-Ovest (+0,5%) e nelle regioni del Centro (+0,3%). Per classi di peso, nel primo semestre dell'anno mantengono una variazione positiva i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (+15,3%), seguiti dai veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (+5,6%).

In flessione a doppia cifra, invece, i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate (-46,2%), mentre il calo e' piu' lieve per i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-3%) e per i veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-0,8%). Nei primi sei mesi del 2026, gli autocarri rigidi registrano un calo del 6,7%, mentre i trattori stradali chiudono a +15,3%.

Nello stesso periodo, incrementano i veicoli da cantiere (+15,3%) e i veicoli stradali (+2,6%). Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi sei mesi del 2026 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1,2% (era dell'1,6% a gennaio-giugno 2025), per un totale di 185 unita', mentre gli autocarri elettrici, ibridi benzina/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano l'1,4% del totale (il 2,7% a gennaio-giugno 2025). In riferimento ai veicoli trainati, nei primi sei mesi dell'anno si confermano in crescita tre aree geografiche su quattro: +7,6% il Centro, +6,7% le regioni del Nord-Ovest e +5,6% il Nord-Est. In flessione l'area del Sud e Isole (-8%). Le marche estere totalizzano 4.506 libretti di circolazione (+3,5%); variazione negativa, invece, per le marche nazionali (-1,1%), con 3.292 libretti.

In riferimento agli autobus, nei primi sei mesi del 2026, i libretti rilasciati sono 3.978 (+52,1% rispetto a gennaio-giugno 2025). Nel cumulato la variazione e' positiva per tutti comparti: +87,4% gli autobus adibiti al Tpl, seguiti dai minibus (+19,2%) e dagli autobus e midibus turistici (+19,1%), mentre per gli scuolabus la variazione e' nulla (+0,0%). Secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati a gas e' dell'8,9% a gennaio-giugno 2026 (era del 21,6% nello stesso periodo del 2025), mentre gli elettrici, ibridi metano/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 43,8% (23,4% nei primi sei mesi del 2025). A livello territoriale, infine, nel primo semestre dell'anno le immatricolazioni registrano una crescita a doppia cifra in tutte le aree geografiche: +88,6% nelle regioni del Nord-Ovest, +79% nelle regioni del Centro, +51,4% nel Nord-Est e +18,6% nell'area Sud e Isole.

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(RADIOCOR) 12-07-26 11:59:45 (0181) 5 NNNN