Auto: Anfia, a gennaio bene vendite autocarri e trainati, in calo autobus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Nel dettaglio, per gli autocarri, a gennaio 2026 tre su quattro aree geografiche registrano una crescita: a doppia cifra nelle regioni del Centro (+19,3%) e nel Nord-Est (+11,8%) e piu' contenuta nel Nord-Ovest (+3,4%), mentre l'area Sud e Isole realizza un calo (-6,8%). Per classi di peso, nel primo mese dell'anno i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate segnano un +109,1%. In rialzo anche i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (+59,8%), quelli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (+19,5%) e i veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (+1%), mentre riportano una flessione quelli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-6,6%). Gli autocarri rigidi registrano una crescita dell'8,7%, mentre i trattori stradali chiudono a +1,7%. Nello stesso periodo, bene i veicoli da cantiere (+18,2%) e i veicoli stradali (+3,6%).

Analizzando il mercato per alimentazione, a gennaio 2026 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1% (era dell'1,3% a gennaio 2025), per un totale di 28 unita', mentre gli autocarri elettrici, ibridi benzina/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2,1% del totale (lo 0,6% a gennaio 2025). 'L'andamento positivo delle immatricolazioni di autocarri nel primo mese di quest'anno, seppur con un forte rallentamento rispetto ai risultati dei mesi precedenti, testimonia la capacita' del comparto di investire nella transizione sostenibile che va debitamente supportata da politiche pubbliche mirate', commenta Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci. 'Nel rinnovare quindi l'apprezzamento per lo stanziamento di 590 milioni di euro per un programma straordinario per il rinnovo del parco mezzi, si auspica pertanto una rapida attuazione di questo strumento che ne permetta una prima operativita' gia' nel corso del 2026, a cui sara' importante accompagnare anche politiche fiscali di supporto agli investimenti in beni strumentali sostenibili', aggiunge Sra.

In riferimento ai veicoli trainati, a gennaio 2026 si confermano in crescita tutte e quattro le aree geografiche: +48,8 il Centro, +27,6% le regioni del Nord-Ovest, +8,9% l'area del Sud e Isole e +4% il Nord-Est. Le marche estere totalizzano 642 libretti di circolazione (+18,2%); variazione positiva anche per le marche nazionali (+15,4%), con 539 libretti. Infine, secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati a gas e' del 10,8% a gennaio 2026 (era del 22,2% nello stesso periodo del 2025), mentre gli elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 18,2% (29% a gennaio 2025). A livello territoriale, nel primo mese dell'anno le immatricolazioni di autobus registrano una crescita a tripla cifra nel Nord-Est (+132,8%) e piu' contenuta nelle regioni del Centro (+6,7%), mentre riportano un calo il Sud e Isole (-67,7%) e le regioni del Nord-Ovest (-10,6%).

