Auto: Anfia, +23,8% immatricolazioni autocarri giugno, +83% per gli autobus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - Per quanto riguarda il primo semestre 2024, si contano 16.782 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 10,5% in piu' rispetto ai primi sei mesi del 2023, e 7.167 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-14,5% rispetto a gennaio-giugno 2023), cosi' ripartiti: 715 rimorchi (+6,1%) e 6.452 semirimorchi (-16,3%). Per gli autocarri, nel primo semestre 2024, tutte e quattro le aree geografiche del Paese presentano una variazione positiva: +16,9% il Nord-Est, +10,6% l'area Sud e Isole, +7% il Nord-Ovest e +5,7% le regioni del Centro. In riferimento ai veicoli trainati, nei primi sei mesi del 2024 tutte le aree geografiche tranne il Sud e Isole, che chiude a +6,4%, registrano una flessione: piu' lieve nelle regioni del Centro (-4,8%), mentre calano a doppia cifra il Nord-Ovest (-28%) e il Nord-Est (-26,2%). Le marche estere totalizzano 3.956 libretti di circolazione a gennaio-giugno 2024 (-22,1%); variazione negativa, molto piu' contenuta, anche per le marche nazionali (-2,6%), con 3.211 libretti.

In merito agli autobus, nel primo semestre 2024, i libretti di autobus rilasciati sono 3.483 (+44,6% rispetto a gennaio-giugno 2023). Anche nel cumulato tutti e quattro i segmenti registrano una variazione positiva: +221,5% i minibus, +61,9% gli autobus e midibus turistici, +34,7% gli scuolabus e +19,8% gli autobus adibiti al Tpl. Secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati gas e' del 21,5% a gennaio-giugno 2024 (contro il 12,1% dei primi sei mesi del 2023), mentre gli elettrici, ibridi gasolio/elettrico e ibridi metano/elettrico rappresentano il 21% (15,8% a gennaio-giugno 2023).A livello territoriale, infine, nei primi sei mesi del 2024 le immatricolazioni si mantengono in crescita in tre aree geografiche su quattro, con un rialzo a tripla cifra nel Centro (+121%), a doppia cifra nel Sud e isole (+84,9%) e piu' contenuto nel Nord-Ovest (+9,5%), mentre calano del 15,9% nel Nord-Est.

Com-Fla-

