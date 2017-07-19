Auto: Anfia, +18,8% autocarri, +13% veicoli trainati e +8,2% autobus a ottobre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - Nei primi dieci mesi del 2025 si contano 23.426 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 5,6% in meno rispetto ai primi dieci mesi del 2024, e 12.872 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+12,3% rispetto a gennaio-ottobre 2024), cosi' ripartiti: 1.182 rimorchi (+3,2%) e 11.690 semirimorchi (+12,3%). Per gli autocarri, nei primi dieci mesi del 2025 tre su quattro aree geografiche registrano una variazione negativa: -11,3% il Nord-Est, -5,1% l'area Sud e Isole e -3,5% il Nord-Ovest, mentre le regioni del Centro restano stabili (-0,2%). Per classi di peso, a gennaio-ottobre 2025 mantengono segno positivo soltanto i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate, in rialzo a tripla cifra (+113,3%). Registrano un calo a doppia cifra i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-18,1%) e i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (-14,5%), mentre riportano una flessione minore i veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (-5,8%) e i veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-5,6%). Nei primi dieci mesi del 2025, gli autocarri rigidi registrano una lieve flessione dello 0,6%, mentre i trattori stradali chiudono a -10,4%. Nello stesso periodo, crescono i veicoli da cantiere (+1,2%) e registrano una variazione negativa i veicoli stradali (-6,5%).

Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi dieci mesi dell'anno la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1,4% (era dell'1,9% a gennaio-ottobre 2024), per un totale di 327 unita', mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2,3% del totale (lo 0,8% a gennaio-ottobre 2024). 'La conferma del trend positivo nelle immatricolazioni registrato a ottobre e' purtroppo ancora insufficiente a compensare la contrazione dei volumi che ha interessato la maggior parte dell'anno in corso', ha commentato Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci.

In riferimento ai veicoli trainati, nei primi dieci mesi del 2025 si confermano in crescita l'area del Sud e Isole (+15%), le regioni del Nord-Est (+14%) e il Nord-Ovest (+13,8%), mentre il Centro recupera con un lieve rialzo (+0,7%). Le marche estere totalizzano 7.346 libretti di circolazione nel mese (+16,2%); variazione positiva anche per le marche nazionali (+7,5%), con 5.523 libretti.

Per quanto riguarda gli autobus, nei primi dieci mesi del 2025, i libretti rilasciati sono 4.451 (-14,8% rispetto a gennaio-ottobre 2024). Nel cumulato si mantengono in crescita soltanto gli autobus e midibus turistici (+60,4%), mentre calano i minibus (-31,8%), gli autobus adibiti al Tpl (-25,4%) e gli scuolabus (-5,1%). Secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati gas e' del 17,6% a gennaio-ottobre 2025 (era del 23,7% nei primi dieci mesi del 2024), mentre gli elettrici ibridi gasolio/elettrico e ibridi metano/elettrico rappresentano il 30,4% (25,9% a gennaio-ottobre 2024). A livello territoriale, infine, nei primi dieci mesi del 2025 le immatricolazioni calano a doppia cifra nelle regioni del Nord-Ovest (-27,5%) e del Sud e Isole (-24,6%), mentre si mantengono positive le regioni del Centro (+2%) e del Nord-Est (+1,8%).

Com-Fla-

(RADIOCOR) 15-11-25 13:33:12 (0281) 5 NNNN