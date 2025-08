Auto: Anfia, -11,7% immatricolazioni veicoli commerciali leggere in I semestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - In merito all'alimentazione, tra quelle principali, nel primo semestre dell'anno sono stati immatricolati 79.197 veicoli commerciali leggeri diesel (-14%), 4.411 Hev B (-24,1%), 4.357 benzina (+1,9%), 4.299 Bev (+122,7%), 2.707 Hev D (-24,5%), e 2.280 Gpl (-22,5%). Per quanto riguarda le marche, Fiat e' prima per quota di mercato (31,4%) con 25.998 unita' (-2,2%), seguita da Ford (21,7%) con 17.917 unita' (-2,6%), e Iveco (8,6%) con 7.120 unita' (-29,2%). A livello geografico, il 36,9% delle immatricolazioni e' stato realizzato nel Nord-Ovest, il 25,9% nel Centro, il 24,3% nel Nord-Est e il 12,8% nel Sud e Isole.

Per quanto riguarda gli autocarri pesanti, il 95,8% del mercato e' rappresentato da alimentazioni diesel con 13.924 immatricolazioni (-14,4%), con i mezzi sopra 16.000 kg che rappresentano l'82,9% del totale (12.054 unita' e -13,7% su anno). Iveco, nonostante un calo delle vendite, e' il marchio primo in classifica in Italia sia per i mezzi fino a 8.000 kg sia per quelli di fascia superiore.

Infine, in merito agli autobus, con 1.443 unita' i diesel sono primi per quota di mercato (55%), registrando pero' un calo del 27,7%. I bus Bev sono cresciuti, invece, del 47,4% a 401 unita' con una quota del 15,1%. Iveco e' primo come marchio con 961 unita' (-42,5%) e una quota del 41,5%, seguito da Mercedes Benz (462 unita' con quota del 20%) e Solaris (216 unita' e quota del 9,3%).

Com-Fla-

(RADIOCOR) 02-08-25 12:29:44 (0226) 5 NNNN