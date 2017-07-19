Auto: Altavilla (Byd), riscrivere regole green deal, nato su presupposti sbagliati

'Per automotive europea servono azioni importanti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stresa, 22 nov - 'L'esperienza non mi fa essere positivo che' il 10 dicembre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, possa modificare le regole del green deal. 'Spero vivamente di essere smentito dai fatti e quindi di sbagliarmi anche perche' questa e' l'ultima chiamata. E' l'ultima occasione per riscrivere le regole del green deal che e' nato su presupposti completamente sbagliati'. Lo ha affermato Alfredo Altavilla, special advisor di Byd, a margine del forum annuale organizzato da La Fondazione Iniziativa Europa. 'E' una occasione importante e la situazione drammatica dell'automotive europea richiede delle azioni importanti.Mi auguro di trovare qualche bella sorpresa nella revisione che presentera' da von der Leyen il 10 dicembre'.

