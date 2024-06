Auto: airbag difettosi Takata, 100 mln in tutto il mondo, sostituiti 45 mln in Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Sono 45 milioni gli airbag difettosi di produzione Takata sostituiti negli Stati Uniti al 5 aprile 2024, pari al 68% delle parti interessate nel Paese, mentre ne restavano da sostituire 6 milioni. La pericolosita' degli airbag Takata porto' alla bancarotta il produttore giapponese e al richiamo di milioni di auto, come attualmente avviene per Citroen in Europa.

Molte marche di automobili erano dotate di airbag Takata e hanno avviato richiami di veicoli a milioni, tra cui Honda, Toyota, Chrysler, Ford e BMW. L'ultimo richiamo lanciato da Citroen nel maggio 2024 riguarda un totale di 605.772 Citroen C3 (il modello piu' venduto del marchio, prima della 2CV) e DS3, vendute tra il 2009 e il 2019 in circa venti Paesi dell'Europa meridionale, del Medio Oriente e del Nord Africa.

Honda, il principale cliente del produttore, ha effettuato un richiamo nel 2008, ma la questione e' venuta alla luce solo nel 2014, quando l'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (Nhtsa) si e' occupata del caso dopo una serie di incidenti. Secondo l'ente americano, negli Stati Uniti 27 morti e almeno 400 feriti sono stati finora ufficialmente attribuiti agli airbag Takata difettosi. In seguito a diversi incidenti mortali che hanno coinvolto Citroen C3, sono state aperte indagini penali anche in Guadalupa e Guyana per 'omicidio colposo', secondo i procuratori locali. Secondo l'istituto di ricerca Tokyo Shoko, in tutto il mondo sono stati colpiti circa 100 milioni di airbag.

Bla-red

