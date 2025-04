Auto: 4 aziende su 10 scelgono di prolungare i contratti e non rinnovare flotte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Lo studio ha visto il coinvolgimento di un campione di 98 fleet e mobility manager che gestiscono complessivamente circa 83.000 veicoli.

Obiettivo dell'analisi e' stato indagare come le nuove aliquote sui veicoli aziendali in fringe benefit stanno impattando concretamente sulle loro scelte di mobilita' e su quelle dei driver. Dall'analisi emerge come l'entrata in vigore a gennaio 2025 della nuova normativa abbia spinto oltre 4 aziende su 10 a rinviare il rinnovo della flotta, propendendo per un allungamento dei contratti in essere, mentre l'11% abbia proceduto a una rinegoziazione con la societa' di noleggio per cambiare l'auto o la motorizzazione contrattualizzata per sceglierne una piu' conveniente. La survey ha fotografato anche quali saranno i cambiamenti prodotti dalla nuova normativa nel medio-lungo periodo. In questo caso 6 fleet manager su 10 hanno espresso la volonta' di cambiare la propria car list e car policy nei prossimi mesi, 2 su 10 la lasceranno inalterata e 1 su 10 e' pronto al bando delle auto termiche. Le risposte dei fleet e mobility manager appaiono meno polarizzate se si chiede loro di prevedere cosa comportera' questa scelta sul mercato: circa il 25% prevede un forte aumento dei costi dei canoni di noleggio, per il 23% cresceranno le lamentele dei driver, per il 20% esploderanno i costi di ricarica. Solo l'8% del campione ritiene che questa decisione dara' finalmente un forte impulso all'elettrificazione delle flotte. Un ultimo focus e' stato dedicato al futuro delle auto full hybrid, da molti ritenute la via piu' concreta e diretta alla decarbonizzazione del parco circolante, ma fortemente penalizzate dalla nuova normativa. Un fleet manager su tre non ha dubbi, le escludera' dalle nuove car list, il 22% dei rispondenti allunghera' i contratti in essere finche' sara' possibile per sfuggire agli effetti delle norme e il 22% le manterra' comunque in flotta. 'All'interno di un clima di grande incertezza alimentato dalla normativa sulle auto aziendali in fringe benefit, le aziende, come si evince dai risultati della survey che ha coinvolto quasi 100 fleet e mobility manager, ridurranno gli investimenti sul welfare dei dipendenti per sostenere il costo superiore delle auto, del +20-30%', ha rilevato Luca Zucconi, membro del Comitato Scientifico di LabSumo.

