Auto: 10-11 aprile la decima edizione del Fleet Motor Day -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - La giornata del 10 aprile proseguira' con tre talk, che ospiteranno il dibattito tra operatori del noleggio veicoli, case auto e player della telematica, su diversi temi strategici per la mobilita': 'Addio alla proprieta' - Nuova Mobilita' e auto a tempo. La visione di Case e Noleggiatori' che vedra' per la prima volta il confronto tra numeri uno di Case auto e operatori di noleggio; 'Il noleggio linfa vitale per il mondo second hand (e rinoleggio)'; 'Il noleggio conquista anche gli LCV'. In occasione dell'evento, saranno resi noti i risultati dello studio condotto in collaborazione con l'Osservatorio Top Thousand sui principali trend delle flotte delle aziende italiane. La mattina dell'11 aprile (inizio ore 9) saranno ben 200 le vetture (con 14 anteprime) che i gestori dei parchi auto aziendali potranno visionare e provare a Vallelunga.

Ad essere protagonista di questa nuova edizione del Fleet Motor Day sara' il confronto tra i responsabili dei parchi auto aziendali, le Case automobilistiche, gli operatori del noleggio e i rappresentanti della filiera della mobilita', comprese societa' di telematica, di energia, del settore petrolifero e degli pneumatici.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 01-04-24 14:41:21 (0185) 5 NNNN