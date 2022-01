E' il primo Paese in Ue, misura in vigore dal 4 febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 gen - Il parlamento austriaco ha approvato la legge sulla vaccinazione Covid-19 obbligatoria per tutti gli adulti, diventando il primo paese dell'Unione Europea a fare questa scelta per combattere la pandemia. La misura entrera' in vigore il prossimo 4 febbraio.

Enr-

(RADIOCOR) 20-01-22 19:59:21 (0630)SAN 5 NNNN