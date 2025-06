Aton: +3,3% ricavi 2024 a 23,3 milioni, fatturato 5,3 mln in I trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Aton, tech company trevigiana, ha chiuso il 2024 con un fatturato di 23,3 milioni, in crescita del 3,3%. Nel primo trimestre, spiega una nota, i ricavi sono di 5,3 milioni. L'obiettivo del gruppo e' quello di alzare l'asticella di anno in anno.

Inoltre il gruppo di lavoro e' in continuo aumento: nel primo trimestre i dipendenti hanno raggiunto quota 276 con 15 nuovi ingressi.'Gli investimenti significativi che stiamo effettuando in termini di risorse interne, acquisizioni mirate e sviluppo di nuovi prodotti confermano la volonta' di Aton di essere sempre un passo avanti, continuando a innovare le proprie soluzioni per rispondere in modo efficace e proattivo alle esigenze in costante evoluzione dei nostri clienti. In questo senso va anche l'impegno nella formazione con .atonAcademy', afferma la cfo, Tania Zanatta.

