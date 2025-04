Atm: si aggiudica gestione di 18 linee di autobus in Francia

Contratto della durata di 5 anni, al via a marzo 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Atm si e' aggiudicato la gestione di 18 linee di autobus della Croix du Sud, nella zona sud-ovest di Parigi. E' la prima volta, spiega una nota, che un operatore estero vince un contratto per il trasporto locale a Parigi. Nel dettaglio il contratto, dalla durata 5 anni, prevede la gestione di 18 importanti linee di autobus. Atm mettera' a disposizione tutte le proprie competenze operative, gestionali e innovative integrando il personale attualmente impiegato per offrire un servizio di trasporto che risponda alle esigenze dei cittadini. L'avvio delle operazioni e' previsto per marzo 2026. Secondo il management, la gestione delle linee del territorio della Croix du Sud rappresenta quindi per il Gruppo Atm non soltanto una nuova sfida strategica e operativa, ma anche l'opportunita' di portare valore e la propria esperienza a 360 gradi, rafforzando la posizione internazionale.

Lab-com

