Atm: ottiene certificazione per parita' di genere, "abbattuto il gender pay gap"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - Il Gruppo Atm ha ottenuto la certificazione per la parita' di genere "Uni/PdR 125:2022". Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Il percorso per conseguire il riconoscimento rilasciato dall'ente indipendente Certiquality e' stato avviato nel 2024 e ha comportato "una rigorosa attivita' di analisi dei sistemi di gestione aziendali" delle societa' del Gruppo con sede in Italia: Atm, CityLink, Gesam, Net - Nord Est Trasporti e Rail Diagnostics". In particolare, sono state apprezzate le azioni concrete messe in atto dal Gruppo quali il raggiungimento dell'equita' salariale con l'abbattimento del gender pay gap e il solido sistema di welfare. E' stata riconosciuta inoltre un'ampia condivisione dei principi di diversita' e inclusione, promossa sia internamente sia verso l'esterno. A questo si aggiungono la redazione di Linee Guida di Comportamento con un Codice di Condotta dedicato alla prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e l'istituzione della Consigliera di Fiducia, professionista esterna dedicata all'ascolto e alla tutela dei dipendenti.

L'impegno si e' esteso anche campagne di comunicazione che hanno contribuito a diffondere questi valori alla cittadinanza. Anche per queste progettualita' lo scorso novembre il Gruppo ha ricevuto da Assolombarda il Premio per la Parita' di Genere con la menzione speciale 'Comunicazione e impatto sociale' per aver trasformato la comunicazione in uno strumento di inclusione.

