Atlante: sbarca in Svizzera, punta a sviluppare 11 stazioni ricarica elettriche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Atlante, azienda che opera nella rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici nel Sud Europa e membro della Spark Alliance, fa il suo ingresso nel mercato svizzero.

Gia' presente in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, spiega una nota, Atlante ha costituito una societa' in Svizzera, con l'obiettivo iniziale di sviluppare i siti assegnati tramite una procedura competitiva gestita dall'autorita' federale per le infrastrutture stradali. La responsabilita' delle operazioni svizzere sara' affidata a Gabriele Tuccillo, ceo di Atlante Italia, che estendera' cosi' il proprio incarico anche a questo nuovo mercato.

Atlante avviera' le sue attivita' in Svizzera con lo sviluppo di fino a 11 stazioni di ricarica in prossimita' delle principali autostrade. I siti, distribuiti in diversi cantoni, saranno dotati di colonnine rapide e ultra-rapide fino a 400kW, operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

