Atac: Tar Lazio, legittima proroga affidamento al 2021 per rischio stop servizio

Respinto ricorso Antitrust contro Roma Capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - E' legittima la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2018 dell'Assemblea Capitolina che ha prorogato l'affidamento ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale per ulteriori due anni spostandone la data di scadenza al 3.12.2021 (dal 3.12.2019). Lo ha stabilito il Tar Lazio, con la sentenza n. 1680 di oggi, respingendo il ricorso dell'Antitrust contro Roma Capitale. Secondo il Collegio (Est. Perrelli; Pres. Riccio), infatti, la delibera non viola la normativa Ue (art. 5, paragrafo 5, Regolamento n. 1370/2007) laddove motiva la proroga 'con la necessita' "di evitare un pericolo imminente di interruzione del servizio TPL in tutto il Comune di Roma" e di assicurare la "continuita' del servizio pubblico locale alla collettivita', che sarebbe esposta a serio pregiudizio nel deprecato scenario di apertura della procedura fallimentare, sia in ragione dell'incertezza economica sulle risorse disponibili, sia tenuto conto del piu' che verosimile incremento del tasso di conflittualita' sindacale"'. Infatti, prosegue la decisione, 'alla data di adozione della delibera, l'evenienza dell'imminente interruzione del servizio pubblico era altamente probabile, ne' spettava a Roma Capitale prevedere quale sarebbe stato il modus operandi del giudice fallimentare, vale a dire ipotizzare uno scenario alternativo rispetto alla proposta concordataria in grado di salvaguardare la prosecuzione del servizio senza interruzione alcuna dello stesso'.

Fmg

