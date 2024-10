Asvis: Italia su sentiero di sviluppo insostenibile, target 2030 lontani

Dei 37 obiettivi solo 8 sono raggiungibili entro il 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ott - L'Italia procede su un sentiero di sviluppo insostenibile e, nonostante gli impegni presi a livello internazionale anche con la firma del Patto sul Futuro, le scelte del Paese risultano insufficienti per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. E' quanto emerge dal nono Rapporto ASviS, 'Coltivare ora il nostro futuro. L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile' presentato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Dei 37 obiettivi quantitativi legati a impegni europei e nazionali, solo otto sono raggiungibili entro la scadenza del 2030, 22 non lo sono e per altri sette il risultato e' incerto.

"La sostenibilita' non e' semplicemente una questione legata all'energia o al clima, risolvibile con interventi marginali o piccoli aggiustamenti nelle politiche pubbliche presentati come trasformazioni epocali, mentre sono spesso espedienti di green-washing e social-washing - afferma il direttore scientifico dell'ASviS, Enrico Giovannini. - La costruzione dello sviluppo sostenibile richiede una visione sistemica e la consapevolezza che ogni ritardo aumenta la portata delle crisi e i costi della transizione. Il titolo del Rapporto di quest'anno, 'Coltivare ora il nostro futuro', esprime l'urgenza di operare adesso, nonostante le difficolta', per prenderci cura gli uni degli altri e del pianeta di cui facciamo parte attraverso azioni concrete e trasformative, pubbliche e private, orientate ad uno sviluppo pienamente sostenibile. Per riuscirci dobbiamo prendere sul serio gli impegni che sottoscriviamo a livello internazionale ed europeo, gli avvertimenti della scienza, i principi della Costituzione, le aspirazioni delle persone e dobbiamo agire di conseguenza, senza esitazioni, con il senso di urgenza che l'attuale condizione impone'.

