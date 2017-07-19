Aste: Deloitte, fatturato totale aste major internazionali +71% in I sem a 6,7 mld $

New York catalizza 51,4% quota globale, cresce l'Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - Nel primo semestre il fatturato delle aste delle principali major internazionali (Christie's, Sotheby's e Phillips) ha raggiunto circa 6,7 miliardi di dollari, in crescita del 71% rispetto al primo semestre 2025 a fronte di un incremento piu' contenuto del numero di aste (+10,3%). L'aggiudicazione media dei top 5 lot dell'intero semestre ha superato i 105,2 milioni. Emerge dai dati di Deloitte Private Art&Finance, secondo cui la crescita del valore complessivo delle vendite al martello e' trainata principalmente dalle aste live, nelle quali l'aggiudicazione media per lotto e' quasi raddoppiata (+96,5%), a 1,03 milioni di dollari. Le aste online hanno invece generato l'8,2% del volume d'affari complessivo, per un totale di 562 milioni di dollari, in aumento del 54,9% rispetto al primo semestre 2025. New York mantiene la leadership del mercato con il 51,4% della quota globale e 3,49 miliardi di dollari di aggiudicazioni nel solo primo semestre 2026. Londra registra una crescita del 150,4%, raggiungendo 1,41 miliardi (20,8% del mercato globale), con incrementi diffusi nei principali segmenti. Negli Stati Uniti il mercato cresce del 71,3% rispetto al primo semestre 2025, raggiungendo quasi 3,5 miliardi. Cresce anche il mercato europeo, che raggiunge 635 milioni (9% del mercato globale), sostenuto dalle performance di Parigi (358 milioni, +54,7%), Ginevra (261 milioni, +19,8%) e Milano (15,8 milioni, +22,8%), trainata in particolare dai segmenti Post War e antichita'.

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(RADIOCOR) 10-07-26 13:19:03 (0301) 5 NNNN