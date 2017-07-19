Ast Terni: Urso convoca tavolo 28 settembre, focus su monitoraggio dell'intesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il 28 settembre, alle ore 11, il comitato esecutivo dei sottoscrittori dell'accordo di programma firmato nel 2025 su Ast Terni.

La riunione, spiega la nota, sara' dedicata a fare il punto sull'attuazione degli impegni previsti dall'accordo e sulle prospettive industriali dello stabilimento. In particolare, il tavolo avviera' il monitoraggio dell'andamento del piano industriale e del piano occupazionale: stato di avanzamento degli investimenti e rispetto del relativo cronoprogramma, andamento dei volumi produttivi, livelli occupazionali e percorsi di formazione e riqualificazione del personale.

Il confronto si concentrera' inoltre sulla competitivita' dello stabilimento, con specifico riferimento ai costi dell'energia e agli impegni e agli strumenti previsti dall'accordo, nell'ambito delle rispettive competenze delle parti.

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(RADIOCOR) 15-09-26 10:17:02 (0255) 5 NNNN