Ast Terni: Fim, mantenuti impegni, Accordo puo' essere volano per investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - 'Apprezziamo la coerenza nel metodo utilizzato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha mantenuto gli impegni di condivisione con le organizzazioni sindacali prima della firma di questo accordo. Siamo convinti che potra' essere volano sia per gli investimenti ma anche per la valorizzazione dei lavoratori attraverso le ulteriori stabilizzazioni e con l'avvio di una buona contrattazione aziendale che dia lustro a una realta' siderurgica importante come quella di Arvedi Ast'. Cosi' il segretario nazionale Fim-Cisl Valerio D'Alo' e il segretario generale Fim-Cisl Umbria, Simone Liti, commentando la firma dell'Accordo di Programma per il rilancio del sito produttivo Ast di Terni.

Fla-

(RADIOCOR) 11-06-25 17:36:37 (0560) 5 NNNN