Assoutenti: a Pasqua rincari in tutti i comparti, +700mln per viaggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Anche la Pasqua 2024 sara' interessata da aumenti di prezzi e tariffe in tutti i comparti, anche se di entita' minore rispetto agli ultimi 2 anni. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio per analizzare le spese cui andranno incontro le famiglie durante le prossime festivita'. Nonostante l'assestamento dell'inflazione allo 0,8% nell'ultimo mese, alcune voci di spesa che interesseranno la Pasqua risultano in forte aumento. Per cenare al ristorante la spesa media risulta oggi piu' cara del 3,9% rispetto allo scorso anno, e anche per visitare musei e monumenti storici si spende il 3,9% in piu'. Rincari che si rifletteranno sulla spesa delle famiglie in occasione della Pasqua: a parita' di consumi rispetto al 2023, la spesa per imbandire le tavole raggiungera' quest'anno i 2,2 miliardi di euro, mentre si spenderanno 430 milioni di euro per il pranzo di Pasqua al ristorante. La vera mazzata, pero', sara' quella su viaggi e spostamenti, con un aggravio di spesa stimato in +700 milioni di euro rispetto allo scorso anno.

Com-Pan

(RADIOCOR) 16-03-24 12:14:50 (0252) 5 NNNN