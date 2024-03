Assoutenti: a Pasqua rincari in tutti i comparti, +700 mln per viaggi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Brutte notizie anche per chi si mette in viaggio per tornare in famiglia durante le festivita' o per concedersi qualche giorno di vacanza: le tariffe dei treni sono aumentate nell'ultimo mese del 5,9% su base annua, mentre per un biglietto aereo per destinazioni nazionali la spesa sale in media del 13,1%, +5,7% se si sceglie una meta europea; +8,7% i listini dei pacchetti vacanza tutto compreso. Sara' piu' costoso anche dormire fuori casa: le tariffe di alberghi e motel crescono infatti al ritmo del +6,9%, addirittura del +9,1% quelle delle altre strutture ricettive (b&b, case vacanza, appartamenti, ecc.). 'La Pasqua 2024 rischia di costare quasi 1 miliardo di euro in piu' agli italiani, circa 36 euro in piu' a famiglia spalmando i dati sull'intera popolazione residente - commenta il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso. - Il nostro timore e' che i prezzi dei beni alimentari tipici delle feste e le tariffe in ambito di trasporti e turismo possano subire un ulteriore scossone al rialzo nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi della festivita' e per effetto della maggiore domanda da parte dei consumatori. Per questo ribadiamo la necessita' di istituire Osservatori territoriali antinflazione presso tutte le Prefetture'.

Com-Pan

