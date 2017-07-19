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            Assosistema: Ccnl Lavanderie industriali, sottoscritta ipotesi rinnovo

            Per triennio 2026-2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Nel tardo pomeriggio di ieri e' stata sottoscritta l'ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore delle lavanderie industriali, delle centrali di sterilizzazione e dei servizi medici affini per il triennio 2026- 2028. Lo rende noto, in un comunicato, Assosistema Confindustria. "Con questo rinnovo il settore manda un messaggio chiaro: la competitivita' delle imprese passa anche attraverso regole certe, legalita', qualita' del lavoro e capacita' di innovare - dichiara Matteo Nevi, Direttore Generale di Assosistema Confindustria - Abbiamo costruito un contratto che da' risposte concrete alle difficolta' di reperimento della manodopera, alle nuove esigenze organizzative delle imprese e alle trasformazioni tecnologiche che stanno interessando il comparto". L'intesa raggiunta tra le Parti, spiega la nota, rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il comparto, configurandosi come uno dei primi rinnovi contrattuali definiti successivamente alle novita' introdotte dal Decreto Legge del 1 maggio in materia di lavoro, rappresentanza e contrasto alle irregolarita' nel mercato occupazionale.

            Particolare attenzione e' stata dedicata al rafforzamento delle misure di contrasto al dumping contrattuale e all'interposizione illecita di manodopera. Sul piano economico, il trattamento economico minimo per il livello medio B1 prevede un incremento complessivo pari a 180 euro nel triennio. Gli aumenti saranno erogati attraverso quattro tranche: 50 euro da maggio 2026, 20 euro da dicembre 2026, 50 euro da ottobre 2027 e ulteriori 60 euro da ottobre 2028.

            com-vmg

            (RADIOCOR) 20-05-26 11:13:49 (0299) 5 NNNN

              


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