Assoreti: consulenza reti cresce, detiene 23% ricchezza famiglie italiane

Italia prima in Ue per raccolta con 452 mld dal 2013 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mag - Il settore della consulenza finanziaria in Italia e' in costante crescita: negli ultimi 5 anni la raccolta media netta e' stata di circa 50 miliardi di euro e, dal 2013 a oggi, l'Italia e' stato il primo Paese Ue per raccolta netta media delle reti di consulenza finanziaria con un valore cumulato di 452 miliardi, rispetto ai 440 miliardi della Germania.

Anche il patrimonio gestito dalle reti di consulenza finanziaria in Italia e' cresciuto costantemente (+110% negli ultimi 10 anni) e oggi e' pari a oltre 900 miliardi di euro, il 23% della ricchezza delle famiglie italiane. E' quanto emerge dallo studio "La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell'ITalia, realizzato da Teha - The European House Ambrosetti, in collaborazione con Assoreti.

"Negli ultimi cinque anni, la consulenza finanziaria ha triplicato la capacita' di raccolta del risparmio degli italiani. Solo nel 2024, in un contesto incerto, ha valorizzato 51,6 miliardi di euro: il 4% della spesa annua delle famiglie", spiega Massimo Doris, presidente di Assoreti, evidenziando che "oggi 5,2 milioni di cittadini si affidano alle Reti, ma una parte rilevante del risparmio continua a restare ferma, perdendo valore invece di sostenere l'economia". Per questo "servono nuove leve: strumenti che incentivino gli investimenti azionari e di lungo periodo, con agevolazioni fiscali e regimi di tassazione legati al tempo di detenzione", aggiunge Doris.

Oggi la ricchezza nei depositi di famiglie e imprese ammonta a circa 2.000 miliardi di Euro. Secondo lo studio, dal 2013 a oggi, se gli italiani avessero investito i propri risparmi, questi ultimi sarebbero potuti crescere del +16% (a fronte di una potenziale perdita del -15% della liquidita' in conto corrente), con un gap di 30 punti percentuali. Lo studio ha valutato i potenziali benefici derivanti da una maggiore valorizzazione della consulenza finanziaria in Italia simulando gli effetti in ipotesi di allineamento alla best practice olandese che consentirebbe al 2040 un aumento del +173% del patrimonio mobiliare degli italiani, generando quasi 2,5 trilioni di euro aggiuntivi (circa 1,9 volte i consumi italiani nel 2024).

