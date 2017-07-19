Assolombarda: via a progetto Legalita' e Impresa, focus su sviluppo e crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Al via 'Legalita' e Impresa', il progetto promosso da Assolombarda e Fondazione Assolombarda che mette al centro il rapporto tra legalita', sviluppo e crescita di Milano, con l'obiettivo di costruire uno spazio stabile di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e societa' civile. L'iniziativa, una delle linee strategiche della presidenza di Alvise Biffi, nasce su impulso di Antonio Calabro', presidente di Fondazione Assolombarda e delegato del presidente per Cultura d'impresa e Legalita', e si propone di avviare un percorso strutturato di analisi, confronto e proposta sui temi chiave per il futuro della citta'. Si tratta di un "progetto strategico perche' mette al centro un fattore decisivo per il futuro di Milano: la qualita' delle regole come leva di sviluppo. La citta' e' oggi a un punto di svolta: dopo anni di crescita, deve affrontare una fase piu' complessa", ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, spiegando che, per questo, "dobbiamo guardare a Milano come a una 'Grande Milano', un ecosistema che integra industria, servizi, finanza, ricerca e formazione, superando i confini amministrativi". In questo scenario, la legalita' diventa una condizione abilitante per attrarre e trattenere talenti, accompagnare le trasformazioni urbane e produttive e sostenere la competitivita' delle imprese: "Ricordo che siamo la prima provincia lombarda per Pil con 245 miliardi di euro di valore sul totale regionale pari a quasi 517 miliardi. Solo rafforzando il rapporto tra istituzioni e sistema economico possiamo costruire soluzioni efficaci e consolidare il ruolo di Milano come laboratorio di innovazione e crescita per il Paese", ha aggiunto Biffi.

Ars

(RADIOCOR) 27-04-26 15:24:04 (0373) 5 NNNN