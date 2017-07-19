Assolombarda: Urso, Lombardia cuore pulsante sistema economico

Ministro: la Regione attrae sempre piu' investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ott - "La Lombardia rappresenta il cuore pulsante del sistema economico che caratterizza il nostro Made in Italy". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy intervenendo all'assemblea di Assolombarda, in video messaggio.

"La Lombardia e' una delle regioni piu' dinamiche e innovative d'Europa, proprio grazie alla vostra capacita' di generare valore, preservare la tradizione e quindi l'identita', che fa grande l'eccellenza italiana del Made in Italy", ha aggiunto Urso. "Non e' un caso se la Lombardia, come modello virtuoso, attrae sempre piu' investimenti anche da parte di capitali esteri catalizzando ben 96 progetti su 249 complessivi in Italia, spesso in settori innovativi e strategici", ha spiegato il ministro, sottolineando in particolare che "sul campo dell'innovazione la Lombardia e' sempre la regione piu' attrattiva in un paese che finalmente diventa davvero attrattivo".

dim-ars-emi

(RADIOCOR) 13-10-25 12:50:22 (0291) 5 NNNN