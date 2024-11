Assolombarda: Spada, in sanita' servono grandi investimenti e cooperazione

Lombardia sia modello guida per Paese e Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov - Nell'ambito della salute, bisogna agire 'con grandi investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nella produzione europea, investimenti e progetti che siano affrancati dal pericolo di burocrazie limitanti' e 'rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, per affrontare sfide sanitarie comuni in modo efficace e coordinato. L'inverno demografico riguarda soprattutto il nostro il Paese, ma non solo'. E inoltre, 'creando alleanze extra europee con Paesi cosiddetti 'amici', come Usa, Arabia Saudita, Giappone. Come Assolombarda lavoriamo molto anche in questa direzione'. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, intervenendo al Milano Life Science24 Forum organizzato dall'associazione.

'Siamo tutti profondamente consapevoli che la Lombardia possiede una filiera life sciences estremamente sviluppata e competitiva - ha aggiunto- sia a livello nazionale che internazionale. Milano ne e' il cuore'. Per il presidente, 'il nostro territorio ha sviluppato un modello di partnership pubblico-privato che ha contribuito ad affrontare sfide complesse, migliorando l'efficienza e la qualita' dei servizi sanitari, favorendo l'innovazione e ottimizzando l'utilizzo delle risorse. Questo approccio non e' solo un esempio positivo ma dovrebbe essere un modello guida per il Paese e per l'Europa'.

