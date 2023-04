Assolombarda: Spada, cultura impresa stimolo crescita territorio, va valorizzata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pavia, 04 apr - 'Sono orgoglioso di inaugurare oggi 'Pavia Capitale della Cultura d'Impresa 2023', un riconoscimento che il territorio ha saputo conquistare grazie alla sua storia d'impresa e ai suoi progetti per il futuro. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, durante la presentazione di "Pavia Capitale della Cultura d'Impresa 2023', la manifestazione per la diffusione dei valori della cultura d'impresa che promuove le economie locali a forte vocazione industriale, in corso a Pavia. "Il Pavese e' parte integrante di quell'area, completata da Milano, Monza Brianza e Lodi, che e' locomotiva del Paese grazie al determinante contributo del suo sistema produttivo, capace di creare valore per la comunita'", ha detto Spada, sottolineando che "qui le imprese hanno valori in grado di legare produttivita' e inclusione sociale, competitivita' e sostenibilita', generando cambiamento positivo e richiamando a se' talenti". Si tratta di uno spirito che fa parte del Dna delle aziende, che e' "fondamentale per tenere insieme e per favorire lo sviluppo di una provincia, come il Pavese, che vanta la meccatronica cosi' come l'agri-food, il packaging, la sanita', il meccano-calzaturiero e il digitale e che si sta specializzando sempre di piu' nella microelettronica". Il presidente di Assolombarda si e' detto "convinto che la valorizzazione di questa cultura d'impresa e delle sue vocazioni, cuore di questa manifestazione, rappresenti un ulteriore stimolo alla crescita di tutto il territorio".

