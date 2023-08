Assolombarda: Spada, bene dati export, ma ancora calo fiducia manifatturiero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ago - 'Bene i dati sull'export dei servizi alle imprese, che confermano la forza del nostro tessuto imprenditoriale", ma a luglio "cala per il quarto mese consecutivo il sentiment delle imprese manifatturiere del Nord-Ovest e raggiunge i livelli piu' bassi da gennaio 2021". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, commentando quanto emerso dal Booklet economia, curato dal Centro Studi dell'associazione e sottolineando che "questo e' un campanello d'allarme che non ci deve lasciare indifferenti, soprattutto se guardiamo ai grandi risultati raggiunti finora dalla nostra manifattura: parliamo di 163 miliardi generati in termini di export in Lombardia, pari a due volte quello di Portogallo o Finlandia". Il territorio lombardo, ha sottolineato Spada, "grazie alle sue imprese, ha la forza di uno Stato intero: la politica ha la responsabilita' di esserne pienamente consapevole". Ecco perche', per dare nuovo impulso a questi risultati, "tanto piu' a seguito della stima preliminare rilasciata da Istat relativa al Pil italiano del secondo trimestre che ha segnato un -0,3% rispetto a quello precedente, la messa a terra del Pnrr deve essere la priorita'", ha detto Spada, sottolineando che, in quest'ottica, "il superamento dell'impasse con la Commissione sulla terza e quarta rata del Piano e' un fatto positivo". Il presidente di Assolombarda ha anche detto di rispettare "la scelta di liberare 16 miliardi di risorse, spostando le progettualita' considerate non realizzabili entro i tempi previsti verso altre fonti di finanziamento, come il Fondo Sviluppo e Coesione, resta fondamentale monitorare i progetti e garantire la loro messa a terra. Va nella giusta direzione, comunque, utilizzare tali risorse per affrontare due capitoli strategici per la crescita del Paese e dei suoi territori: transizione ecologica e Industria 5.0'.

