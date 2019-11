Assolombarda: presenta Libro Bianca Energia, contributo per nuovo paradigma industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 nov - Il Libro Bianco sull'Energia, presentato da Assolombarda, "rappresenta il contributo che la comunita' di imprese di Assolombarda offre al dibattito e ai decisori pubblici su uno dei temi nazionali di maggior rilievo e impatto: la transizione verso un nuovo modello energetico, un nuovo paradigma industriale e tecnologico, dei consumi e degli stili di vita di ciascuno di noi, produttori e consumatori, mondo pubblico e privato". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, commentando il volume, incentrato sugli scenari attuali e sulle prospettive di medio e lungo periodo in ambito energetico, offrendo un contributo in termini di visione industriale e di proposte di policy, in grado di coniugare sostenibilita' e competitivita'. "Abbiamo alle spalle la Strategia Energetica Nazionale e la proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, inviata all'Unione europea dal Governo Conte 1 a inizio 2019, e su cui in questo anno non si e' concentrata come si doveva l'attenzione politica e del dibattito pubblico. Un grave errore, visto che il Pniec delinea in concreto obiettivi e strumenti molto impegnativi", ha detto Bonomi, secondo cui si e' vista una grande attenzione per il "fenomeno Greta", ma non "un dibattito serio su come delineare nel concreto l'azione del pubblico in questo quadro, in termini sia di supporto sia di semplicita' normativa e autorizzativa". Per quanto riguarda i 10 miliardi aggiuntivi di investimenti infrastrutturali pubblici annunciati dal Governo nella bozza di legge di bilancio, "la settimana scorsa l'Ance ha trovato solo 4,2 miliardi di risorse finanziarie effettive tra 2020-21-22, di cui nel 2020 appena 420 milioni aggiuntivi. 420 milioni per l'intero comparto infrastrutturale, viario, portuale, aeroportuale, edilizia sanitaria e scolastica sono una goccia nell'oceano", ha detto Bonomi.

