Assolombarda: in Lombardia 32% valore produzione e 26% valore aggiunto Life Sciences -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 nov - La Lombardia, oltre a confermarsi la regione con la filiera Life Sciences piu' sviluppata in termini economici, e' anche quella dove la crescita della filiera e' piu' dinamica e superiore alla media italiana: +27,5% contro +13,2% il valore della produzione tra il 2014 e il 2018, +22,8% contro +7,2% il valore aggiunto. Qui le Life Sciences rappresentano un ecosistema diversificato e interconnesso di attori pubblici e privati che genera oltre 31 miliardi di euro di valore della produzione (il 44% della filiera) e quasi 9 miliardi di valore aggiunto (il 34,8% della filiera): entrambe le grandezze rappresentano piu' della meta' dell'industria nazionale delle Scienze della Vita. Ma anche nel comparto del commercio (all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e articoli sanitari) e dei servizi sanitari e socio-sanitari (l'incidenza del valore aggiunto sul totale della filiera regionale arriva al 57,8% e in termini di valore della produzione al 35,9%). A questi si aggiungono i centri di ricerca, le universita' e gli enti non profit che, in sinergia con le imprese, alimentano in rete la ricerca e l'innovazione. E la Lombardia si conferma un'eccellenza dell'industria farmaceutica in Europa: nel 2019 le imprese farmaceutiche lombarde hanno esportato beni per 8,4 miliardi di euro con una crescita piu' che doppia rispetto al 2008.

Tra il 2014 e il 2018 la Lombardia registra un sensibile avanzamento anche nella produzione scientifica (+11%), sebbene risulti ancora inferiore ai benchmark europei per numero di pubblicazioni: 659 articoli per milione di abitanti nel 2018, a confronto con 723 in Baden-Wurttemberg, 894 in Catalogna e, soprattutto, 1.516 in Ile de France. Invece, per qualita' la Lombardia si allinea con i peer europei: 190 articoli altamente citati equivalenti al 2,9% del totale, incidenza molto vicina a quella del Baden-Wurttemberg (3,1%) che risulta essere prima nel confronto.

"Le Scienze della Vita e la Sanita' devono essere centrali nell'agenda politica dei Governi internazionali e dell'Italia, che vanta uno dei Sistemi Sanitari universalistici maggiormente riconosciuti a livello internazionale. Investire sullo sviluppo di questa filiera, consolidare la collaborazione tra pubblico e privato e puntare sul valore dell'innovazione, sono elementi fondamentali per promuovere la competitivita', la resilienza e lo sviluppo dell'intero Paese", ha dichiarato Sergio Dompe', vicepresidente di Assolombarda con delega alle Life Sciences.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 27-11-20 13:21:47 (0304)SAN 5 NNNN