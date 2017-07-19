Assolombarda: imprese pronte a farsi carico esposizione opere nei depositi musei

Aziende situate a Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - 'Le imprese di Assolombarda, situate a Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono disponibili a farsi carico dell'esposizione, in piena sicurezza, delle opere d'arte collocate, in questo momento, nei depositi dei musei e negate, dunque, alla fruizione da parte cittadinanza. Riteniamo, infatti, che all'interno delle aziende - luoghi in cui peraltro prende corpo il bello e il buono del Made in Italy - tali opere possano essere apprezzate non solo dagli stakeholder del territorio ma anche dagli stessi imprenditori e dipendenti, che potranno cosi' godere, in questo modo, di eccellenze artistiche non valorizzate, oggi, a dovere'. Lo ha dichiarato Antonio Calabro', presidente della Fondazione Assolombarda, agli Stati generali della Cultura di Regione Lombardia, alla Scala di Milano, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

