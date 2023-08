Assolombarda: export Lombardia servizi a imprese +14,8% a 23,3 mld in 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ago - Cresce l'export lombardo dei servizi alle imprese: nel 2022 la Lombardia ha esportato in questo ambito per 23,3 miliardi di euro (+14,8%), valore che include le forniture all'estero di informatica e comunicazioni, finanza e assicurazioni, servizi professionali, ricerca e sviluppo e altri servizi alle imprese, tra i quali, i servizi legati al commercio e al leasing operativo. Nel confronto con il dato nazionale, la Lombardia concentra il 37,7% delle esportazioni italiane di servizi alle imprese. E' quanto emerge dal Booklet economia realizzato dal Centro Studi di Assolombarda, secondo cui nel 2022 le esportazioni lombarde dei servizi alle imprese sono cresciute piu' di quelle italiane (+14,2%), ma meno del dato europeo (+17,7%) e del +19,1% registrato per l'export manifatturiero regionale. E' invece piu' marcata (+37,6%) l'espansione in confronto al pre-Covid, contro il +32,3% della media europea e il +16,5% nazionale. Si tratta di una dinamica brillante anche nel raffronto con le esportazioni manifatturiere del territorio, che nello stesso periodo sono cresciute del +27,5%. Guardando nel dettaglio, le categorie ad aver registrato un'espansione sopra la media totale del +14,8% sono i servizi di informatica e comunicazione (+23,2% rispetto al 2021), i servizi professionali (+18,7%) e quelli finanziari e assicurativi (+15,7%). Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'analisi dei flussi di assunzioni e cessazioni conferma il quadro positivo emerso sia nello scorso anno sia nel primo trimestre di quest'anno dagli indicatori di occupazione e disoccupazione. Nei mesi tra aprile 2022 e marzo 2023 in Lombardia le assunzioni ammontano a 1,516 milioni, di cui il 22% a tempo indeterminato, in crescita rispettivamente del 4,4% e 7,4% sui dodici mesi precedenti. Milano gioca un ruolo importante: tra aprile 2022 e marzo 2023 i capoluogo lombardo registra 718.568 assunzioni, di cui il 24% a tempo indeterminato, incidenza superiore sia al 22% lombardo che al 17% italiano.

