Assolombarda: Biffi, Lombardia e Milano diventino ecosistema per sviluppo AI

Proposta con Politecnico: una Zona di innovazione speciale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Una Zona di innovazione speciale (Zis) dedicata all'Intelligenza Artificiale per trasformare la Lombardia, e in particolare la Citta' Metropolitana di Milano, nel principale ecosistema per l'adozione, la sperimentazione e lo sviluppo industriale dell'AI. Lo ha proposto a Regione Lombardia Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, durante l'evento congiunto con il Politecnico 'Rethinking manufacturing - Forgiare l'ecosistema europeo dell'AI per la manifattura'. Al centro del dibattito, il ruolo dei dati come valore e fattore abilitante per lo sviluppo di applicazioni di AI affidabili, scalabili e ad alto impatto per il sistema produttivo. Lo scopo, sostiene Biffi, e' 'trasformare la Lombardia, e in particolare la Citta' Metropolitana di Milano, nel principale ecosistema per l'adozione, la sperimentazione e lo sviluppo industriale dell'AI".

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(RADIOCOR) 25-06-26 18:38:14 (0654) 5 NNNN