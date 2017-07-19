Assolombarda: Biffi, Lombardia e Milano diventino ecosistema per sviluppo AI -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Secondo Biffi, "Milano ha infatti tutte le carte in regola per diventare la capitale dell'applicazioni di IA: la vocazione fortemente produttiva, ma gia' integrata con il digitale e sinergica con i servizi innovativi, e' la chiave per confermarsi come un laboratorio in grado di cogliere i mutamenti, facendo da apripista per il Paese. Il nostro obiettivo e' contribuire a una crescita della produttivita' del 10% nelle Pmi del territorio, generando fino a 2,4 miliardi di euro di valore aggiunto nell'area di Assolombarda'. I numeri confermano il crescente interesse italiano verso l'AI. Secondo l'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano dell'AI ha raggiunto il valore di 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto all'anno precedente. Tuttavia permane un forte divario nell'adozione delle tecnologie: il 71% delle grandi imprese ha gia' avviato progetti di AI, contro appena l'8% delle Pmi. Un gap che rischia di ampliare le differenze competitive tra aziende e che rende sempre piu' urgente sviluppare strumenti, competenze e modelli collaborativi in grado di rendere l'innovazione accessibile anche alle realta' di minori dimensioni.

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(RADIOCOR) 25-06-26 18:42:54 (0657) 5 NNNN