Assolombarda: arranca il Pil regionale, tra 2008/2019 cresce solo dello 0,7%,

Piu' confortante il dato degli ultimi 5 anni con un +7,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - La Lombardia continua a crescere, ma il suo Pil e' ancora lontano dai dati delle aree piu' industrializzate d'Europa: se il prodotto interno lordo della Regione del Nord Italia negli ultimi 10 anni non supera nemmeno la soglia dell'1% fermandosi allo 0,7%, il Bayern segna un +23%, il Baden-Wurttemberg +17% e la Catalunya +8%. I dati, diffusi dal Centro Studi di Assolombarda, e ripresi da 'Genio & Impresa' (genioeimpresa.it), il magazine dell'associazione delle imprese di Milano, Lodi, Monza e Brianza, parlano quindi di una distanza 'abissale' rispetto alle colleghe europee negli ultimi 10 anni. Piu' confortanti, invece, i numeri relativi al quinquennio 2014/2019, che hanno visto la Lombardia crescere del 7,4%, una soglia pero' sempre lontana dai diretti competitor: +18% in Catalunya, +12,5% nel Baden-Wurttemberg e +12,3% nel Bayern. Stagnante soprattutto la situazione dell'ultimo anno, che ha visto la Regione della rosa camuna crescere solo dello 0,5%, stesso tasso di sviluppo per il Bayern e crescita ancora piu' contratta per il Baden-Wurttemberg che si e' fermato allo 0,1%, mentre la Catalunya (+1,9%) si mantiene sui tassi elevati degli ultimi anni. Guardando, invece, alle altre Regioni piu' industrializzate del Nord Italia, nel 2019 la Lombardia si piazza di poco al primo posto davanti a Veneto ed Emilia Romagna (0,4%), poco piu' staccato il Piemonte (0,2%). Punta di diamante, come e' facile aspettarsi, e' Milano con un aumento del 6,2% rispetto al 2008, una cifra significativa se si pensa che nello stesso periodo il PIL italiano e' diminuito del 3,1%. Ancor piu' importante la crescita degli ultimi 5 anni che hanno visto la citta' meneghina crescere del 10%, il 3% in piu' rispetto al dato regionale e il doppio dell'Italia (+5%). Qualche nota negativa arriva pero' dai servizi e dall'industria che nel 2019 rallentano sensibilmente la crescita. In picchiata anche il settore delle costruzioni, sceso di ben 33 punti percentuali rispetto al pre-crisi.

