Assolombarda: alleanza con Alghanim-Sace-Simest per sostenere Pmi in area Golfo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Il sistema-Italia si rafforza nell'area del Golfo. E' stata firmata ad Abu Dhabi l'alleanza Assolombarda-Alghanim-Sace-Simest per coinvolgere le Pmi nei progetti strategici della regione, un'intesa industriale di ampio respiro volta a consolidare la presenza delle eccellenze produttive italiane nei Paesi del Golfo.

L'obiettivo e' promuovere nuove opportunita' di business, in particolare stabilendo una dinamica di cooperazione volta a promuovere l'identificazione e il successivo sviluppo di potenziali bandi e progetti selezionati nella regione del Golf Cooperation Countries, con il coinvolgimento delle filiere produttive del territorio di Assolombarda. Il protocollo prevede un coordinamento con Sace e Simest per un potenziale supporto finanziario e assicurativo, oltre che per la pianificazione di eventi di presentazione e di business matching, nell'ottica di agevolare la partecipazione delle imprese in un'area, quella del Golfo, il cui interscambio commerciale vale 29,4 miliardi di euro per Italia, 6,9 miliardi per la Lombardia e 3,7 miliardi per il 'quadrilatero' di Assolombarda (Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia). Sempre guardando ai numeri, nel 2024 l'interscambio commerciale con gli Emirati Arabi Uniti valeva 10 miliardi per l'Italia, 2,4 miliardi per la Lombardia e 1,6 miliardi per il 'quadrilatero'. In termini di esportazioni, dal 2014 al 2024, le vendite negli Emirati Arabi Uniti sono cresciute del 49% a livello italiano, del 70% in Lombardia e dell'86% nel territorio di Assolombarda. Anche i dati piu' recenti confermano che tra gennaio e settembre 2025, le esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti sono cresciute del 3,9%, raggiungendo 1,1 miliardi di euro. Nel quadro dell'alleanza, uno steering committee si riunira' due volte l'anno per monitorare le opportunita', esaminare lo stato di avanzamento dei progetti e coordinare la cooperazione.

Ars

(RADIOCOR) 28-01-26 17:07:02 (0518) 5 NNNN