Assolombarda: alleanza con Alghanim-Sace-Simest per sostenere Pmi in area Golfo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Il sistema-Italia, "con il contributo di Assolombarda e di rilevanti partner nazionali e internazionali, conferisce nuovo slancio alle relazioni con i Paesi dell'area del Golfo.

Grazie all'accordo con Alghanim, Sace e Simest, poniamo le basi per una presenza strutturale nella regione", ha detto il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi. L'accordo rappresenta un modello in cui l'associazione coinvolge le imprese in opportunita' progettuali di business e diverra' pilota in un piu' ampio approccio all'internazionalizzazione: "Intendiamo, infatti, riprodurlo anche in altre aree del mondo per garantire al nostro territorio, che rappresenta il 13% del Pil nazionale, un accesso privilegiato ai mercati globali", ha detto Biffi. Anche per Simest, l'accordo quadro rafforza il modello di collaborazione del sistema-Paese a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane: "L'intesa rappresenta un'opportunita' concreta per accompagnare le Pmi e le filiere produttive del territorio nell'accesso a progetti strategici nell'area del Golfo, un mercato ad alto potenziale di crescita. In questo quadro, Simest mettera' a disposizione il proprio know-how e i propri strumenti finanziari per favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali sostenibili, contribuendo a rafforzare la presenza industriale italiana e a creare valore di lungo periodo per le imprese e per il Paese", ha detto Vittorio de Pedys, presidente di Simest. Soddisfazione anche da parte di Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace: "Siamo felici di fare squadra con Assolombarda e Simest al fianco di un player come Fouad Alghanim & Sons Group of Companies per supportare lo sviluppo di nuove opportunita' in un'ampia gamma di settori strategici per le nostre imprese e filiere italiane dall'ingegneria alle infrastrutture, dall'energia alle tecnologie industriali", ha detto, sottolineando che "l'export e' il principale motore di crescita dell'economia nazionale e noi di Sace, in qualita' di Export Credit Agency italiana, abbiamo la responsabilita' di fare da apripista al Made in Italy in mercati ad alto potenziale come quelli dell'area del Golfo".

Ars

(RADIOCOR) 28-01-26 17:09:33 (0521) 5 NNNN