Assolombarda: accordo quadro triennale con rete di Csv su imprese e volontariato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Assolombarda, CSVnet, l'associazione nazionale dei 49 Centri di servizio per il volontariato (Csv) e CSVnet Lombardia, la confederazione dei Csv della regione, hanno siglato un accordo quadro triennale per rafforzare il dialogo tra sistema produttivo e terzo settore attraverso programmi di volontariato di impresa, esperienze di volontariato di competenza e iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte ad aziende, lavoratori e organizzazioni sociali.

L'obiettivo e' creare occasioni concrete di collaborazione tra imprese ed enti del terzo settore, valorizzare le competenze professionali anche fuori dai contesti aziendali e diffondere una maggiore cultura del volontariato all'interno delle imprese. L'accordo prevede la costruzione di percorsi operativi condivisi: iniziative territoriali, attivita' di co progettazione, eventi, studi e azioni di comunicazione che favoriscano l'incontro tra bisogni delle organizzazioni sociali e competenze presenti nel mondo del lavoro.

Un'attenzione particolare sara' dedicata proprio al volontariato di competenza, con l'obiettivo di mettere a disposizione degli enti del terzo settore professionalita', esperienze e capacita' tecniche utili a rafforzarne attivita' e progettualita'. Le pratiche e i modelli che emergeranno dal lavoro avviato in Lombardia saranno poi condivisi e valorizzati all'interno della rete nazionale dei Csv, cosi' da favorire la diffusione delle esperienze piu' efficaci anche in altri contesti territoriali. "La sostenibilita' non rappresenta piu' un'opzione facoltativa, bensi' una leva strategica cruciale per assicurare la competitivita' e la solidita' futura delle nostre aziende. Cavalcare questa trasformazione si traduce nella nascita di concrete opportunita' di crescita, indispensabili per attrarre i talenti migliori e consolidare la nostra presenza sui mercati globali. Le imprese del nostro territorio hanno storicamente accolto con favore questa evoluzione", ha detto il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi.

Ars

(RADIOCOR) 16-09-26 12:38:08 (0323) 5 NNNN