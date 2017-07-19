Assoimmobiliare: Italia indietro in investimenti istituzionali nel real estate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Il valore patrimoniale del commercial real estate italiano e' stimato in circa 780 miliardi di euro - ha annotato Albertini Petroni in un passaggio della sua relazione - ma solo il 17% e' detenuto da investitori istituzionali. In Francia e Germania questa quota supera il 40%, mentre nel Regno Unito e' oltre il 50%. Non si tratta soltanto di un divario quantitativo. E' il segnale di un potenziale che puo' essere ulteriormente liberato: il nostro Paese dispone di patrimonio, risparmio privato, operatori qualificati e capitali interessati.

Occorre pero' creare le condizioni perche' queste risorse vengano trasformate in nuova offerta immobiliare e in progetti capaci di rispondere ai bisogni delle persone, delle imprese e dei territori.

E' questo - ha sottolineato ancora il presidente - il punto da cui partire: capitale, domanda e competenze esistono. La sfida e' costruire regole, strumenti e condizioni operative che consentano di trasformarli in crescita economica, qualita' urbana e valore pubblico riconosciuto".

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