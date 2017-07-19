Assoholding: alla Camera 13 proposte fiscali per crescita imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - 'Le trasformazioni che interessano i gruppi societari e, piu' in generale, il tessuto produttivo italiano richiedono un quadro fiscale capace di interpretarne l'evoluzione e accompagnarne le prospettive. Per tale ragione come Assoholding abbiamo elaborato un Position Paper con l'obiettivo di offrire al Legislatore un contributo organico, articolato in 13 proposte volte a rafforzare la certezza del diritto, favorire gli investimenti e sostenere la competitivita' del Paese', afferma Gaetano De Vito, presidente di Assoholding, alla luce della conferenza stampa istituzionale 'Assoholding, proposte fiscali per una crescita condivisa', in programma il 16 settembre presso la Sala stampa della Camera dei deputati.

'Le proposte prendono in esame alcuni ambiti centrali per la vita dei gruppi e delle imprese: dalla disciplina dei conferimenti di partecipazioni al coordinamento tra consolidato fiscale e liquidazione IVA di gruppo, fino alla deducibilita' degli interessi passivi, al sostegno alla ricerca e all'accesso al credito. Particolare attenzione e' riservata al passaggio generazionale, rispetto al quale si prospetta un credito d'imposta sulle spese professionali sostenute dalle PMI nell'ambito di percorsi strutturati di continuita' proprietaria e gestionale'.

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(RADIOCOR) 02-09-26 17:03:28 (0481) 5 NNNN