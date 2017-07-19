Assofond: Confindustria interviene al Tar contro sanzione Antitrust da 2 milioni
'Questione di principio per il sistema associativo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Confindustria si e' costituita ad adiuvandum nel giudizio promosso da Assofond davanti al Tar del Lazio contro la sanzione da 2 milioni inflitta dall'Antitrust per una presunta intesa anticoncorrenziale nel mercato dei getti di ghisa.
Secondo Confindustria, il caso solleva una questione di principio che riguarda l'intero sistema delle associazioni di categoria. Tra i punti evidenziati, il requisito della 'consistenza' dell'intesa, che - a fronte di una quota di mercato intorno al 30% - renderebbe difficile configurare un effettivo impatto anticoncorrenziale.
Al centro anche il tema della proporzionalita' delle sanzioni, alla luce delle nuove regole introdotte dalla Direttiva UE 2019/1, che consentono di calcolare le multe sul fatturato aggregato delle imprese associate, con potenziali effetti rilevanti sulla sostenibilita' delle associazioni.
Infine, richiamato il contesto competitivo del settore, caratterizzato da elevati costi energetici e dalla concorrenza di operatori extra UE, che incidono sulla competitivita' delle fonderie italiane.
com-amm
(RADIOCOR) 31-03-26 09:45:13 (0232) 5 NNNN