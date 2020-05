Assobiotec: fatturato a 12 mld (+5% annuo) spinge investimenti in ricerca (+25%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - Fra il 2017 e il 2019 sono state registrate oltre 50 nuove start-up innovative attive nelle biotecnologie, segnala il rapporto Assobiote-Enea. Il 49% delle imprese biotech ha come settore di applicazione prevalente quello legato alla salute, il 39% sviluppa prodotti e servizi sia di carattere industriale o alla prevenzione ambientale (30%), il 12% e' attivo in genomica, proteomica e tecnologie abilitanti. Le attivita' biotecnologiche si confermano fortemente concentrate in Lombardia, la prima regione in Italia per numero di imprese (195 pari al 28% del totale), investimenti in R&S intra-muros (30% del totale) e fatturato biotech (45% del totale). Si registra, tuttavia, un progressivo sviluppo delle regioni del Nord-Est e una crescente diffusione di nuove iniziative nelle regioni del Centro (con il Lazio in testa) e del Sud. Particolarmente significativa e' stata la crescita della quota del Mezzogiorno, anche se solo in termini di numero di imprese: la quota di imprese biotech con sede nel Mezzogiorno e' passata dal 14,4% nel 2008 al 19,4% nel 2019. E' la Campania a guidare questo sviluppo.

Dif

(RADIOCOR) 13-05-20 13:12:22 (0372)SAN 5 NNNN