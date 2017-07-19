Assobiotec: comparto Italia supera 47,5 mld con quasi 5.000 imprese e 80.000 addetti

Il punto in occasione della European Biotech Week (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 set - Un fatturato 2023 di oltre 47,5 miliardi di euro, pari al 2,23% del Pil nazionale; 4.888 imprese con una forte concentrazione nel Nord Italia (73% del valore prodotto, 48% delle aziende) e circa 80.000 addetti occupati, concentrati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E' la fotografia del comparto scattata da Assobiotec, l'Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie, capaci di trasformare profondamente sanita', agricoltura, industria e ambiente, in linea con l'approccio integrato One Health. Dal 29 settembre al 6 ottobre, l'Italia le celebra con la XIII edizione della European Biotech Week, settimana di eventi aperti al pubblico, con circa 100 appuntamenti gratuiti in tutta Italia. Grazie alla collaborazione con enti di ricerca, Universita', aziende, scuole e altre realta' pubbliche e private, il programma propone iniziative multidisciplinari e adatte a tutte le eta' in formato on-site, online e ibridi.

Anche quest'anno, l'iniziativa e' coordinata e promossa da Assobiotec - Federchimica. 'La Biotech Week festeggia quest'anno la sua XIII edizione, confermando l'Italia come il Paese con il maggior numero di iniziative a livello europeo - commenta Fabrizio Greco, Presidente di Assobiotec-Federchimica -. E' un'occasione unica per scoprire da vicino una tecnologia che l'Unione Europea ha definito tra le piu' promettenti del XXI secolo. Un settore che offre soluzioni concrete alle grandi sfide della nostra societa': dalla salute alla sostenibilita' ambientale. L'obiettivo e' avvicinare il pubblico alla scienza in modo accessibile, stimolante e concreto'.

com-bag

(RADIOCOR) 29-09-25 12:36:53 (0312)SAN 5 NNNN