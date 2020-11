Assiom Forex: un webinar per analizzare rischi e opportunita' nel mondo post-Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 nov - Dall'emergenza ad un nuovo modello di sostenibilita' che deve necessariamente passare attraverso la digital disruption.

Assiom Forex mettera' a confronto lunedi 16 novembre gli esperti della Commissione FinTech & Digitalization con Morningstar e il Rtse (Research and Innovation for Smart Enterprises) dell'Universita' degli Studi di Brescia per affrontare le sfide che andranno affrontate dopo la pandemia per intercettare gli investimenti che andranno a premiare i paesi piu' innovativi. Nel corso del webinar, la Commissione FinTech&Digitalization di Assiom Forex, in collaborazione con Morningstar e il Laboratorio Rise presentera' le basi di un piano operativo che dovrebbe mettere in competizione investitori pubblici e privati e che passa dall'innovazione di prodotto, di servizio e di processo. "La Commissione FinTech & Digitalization di Assiom Forex - sottolinea Carmine Del Rosso, co-responsabile insieme a Stefano Sardelli della Commissione FinTech & Digitalization di Assiom Forex - sta chiamando a raccolta gli operatori dei mercati finanziari, i FinTech player, gli accademici e tutti gli stakeholder per arrivare alla definizione di un piano operativo e concreto che permetta al nostro Paese di essere piu' sostenibile ma soprattutto piu' innovativo. I Paesi che avranno la capacita' di trasformarsi attraverso l'innovazione digitale non solo sconfiggeranno il Covid ma vinceranno anche la partita degli investimenti. Le nostre imprese sono invece ancora troppo legate a rischi di ogni genere e lo stiamo vedendo ora, sono meno resilienti di quelle estere perche' hanno mancato l'appuntamento con l'innovazione. Oltre alle ricette classiche, l'Italia dovrebbe finalmente utilizzare la tecnologia digitale per stare al passo coi tempi".

